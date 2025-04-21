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18:09, 21 апреля 2025Экономика

Шокировавший жителей российского города фонтан из сосулек попал на видео

Заработавший в Новосибирске фонтан заледенел
Александра Качан (Редактор)

В Новосибирске заледенел фонтан, заработавший до окончания холодов. Очевидцы поделились видео с места событий, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Шок-контент: снег, зима и работает фонтан», — отметила автор ролика. На кадрах видно, что фонтан полностью покрылся крупными сосульками. Бассейн, в который стекает вода, также частично покрылся коркой льда. При этом объект продолжает работать.

Фонтан находится возле пригородного вокзала Новосибирск-Главный и принадлежит Западно-Сибирской железной дороге. В пресс-службе организации рассказали, что этот фонтан — первый запущенный в этом сезоне. Обледенение связано с резким перепадом температуры.

Ранее сообщалось, что из-за климатических аномалий Центральная Россия может столкнуться с нашествием комаров и разъяренных медведей.

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