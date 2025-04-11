Россиян предупредили о нашествии комаров и разъяренных медведей

Биолог Анашкина: Центральную Россию ждет нашествие комаров и голодных медведей

Из-за климатических аномалий Центральная Россия может столкнуться с нашествием комаров и разъяренных медведей. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала биолог Елена Анашкина.

Биолог объяснила, что из-за похолодания и осадков под угрозой оказались перелетные птицы, особенно трясогузки — они не могут найти корм под слоем снега и падают на землю. При этом при нормальных условиях птицы съедают достаточное количество личинок комаров, мошек и других насекомых. Комары, таким образом, могут появиться в большом количестве, поскольку их личинки не были съедены птицами.

Что касается медведей, те вышли из спячки раньше времени из-за теплой зимы и столкнулись со сложностями в добыче пищи из-за внезапных морозов. Из-за этого животные начали искать еду вблизи человека.

Ранее руководитель реабилитационного центра для птиц «Воронье гнездо» Вера Пахомова сообщила, что в Москве из-за апрельского снега пострадали дрозды и певчие птицы. Они в большом количестве начали попадать в центр, в основном из-за истощения, вызванного невозможностью добыть еду.