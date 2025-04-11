Московские птицы пострадали из-за апрельского снега

«Воронье гнездо»: Дрозды и мелкие птицы не могут найти еду из-за выпавшего снега

Дрозды и мелкие певчие птицы в столице не могут найти себе пропитание из-за выпавшего снега, рассказала агентству «Москва» руководитель реабилитационного центра для птиц «Воронье гнездо» Вера Пахомова.

По ее словам, в настоящее время в реабилитационный центр поступает большое количество ослабленных и истощенных птиц. Так, до похолодания было примерно по пять обращений в неделю, теперь же приходится принимать по несколько птиц в день, некоторые из них в тяжелом состоянии. Ослабленные пернатые также становятся жертвами кошек и собак, добавила она. Такие птицы поступают с переломами.

Птицам можно помогать, подкармливая их сушеным гаммарусом и крошеным вареным яйцом. Также можно взять лопату и расчистить снег, создав искусственные проталины, чтобы птицы могли найти еду. Это можно сделать в парке или во дворе дома.

В пятницу, 11 апреля, высота снега на улицах города достигла 8 сантиметров. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег в Москве растает к Пасхе, 20 апреля.