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14:08, 21 апреля 2025Моя страна

Скрытый гигантский тоннель нашли в России

Под Самарой найден тоннель длиной 150 метров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Под Самарой обнаружен гигантский тоннель. На публикацию, появившуюся в Telegram-канале URBEX Самара, где общаются диггеры, обратило внимание издание «КП Самара».

«Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад?», — говорится в описании к снимкам.

Как уточняет «КП Самара», тоннель длиной 150 метров расположен в Кировском районе. Точное предназначение сооружения неизвестно.

Ранее сообщалось, что таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке. О его предназначении специалисты пока не знают, однако они предположили, что это ливневка.

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