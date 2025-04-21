Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в апреле этого года в мессенджерах появилась информация, что на железнодорожной платформе Чехова мужчина восточной внешности напал на местного жителя. Причиной конфликта могла стать ревность злоумышленника по отношению к своей жене, на которую посмотрел пострадавший.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что задержали российских подростков за нападение с молотком и ножом на пассажиров электрички.