Задержали российских подростков за нападение с молотком и ножом на пассажиров электрички

В Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички

В Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

СК Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) возбудил уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в СМИ появилась информация, что подростки распылили газовый баллончик в электричке сообщением Александров — Москва, также с молотком и ножом напали на троих пассажиров, двое из которых получили различные травмы. Злоумышленников задержали на вокзале в Москве. Ими оказались подростки 2008 года рождения.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за стрельбу на свадьбе.

