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10:58, 21 апреля 2025Силовые структуры

Задержали российских подростков за нападение с молотком и ножом на пассажиров электрички

В Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

СК Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) возбудил уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в СМИ появилась информация, что подростки распылили газовый баллончик в электричке сообщением Александров — Москва, также с молотком и ножом напали на троих пассажиров, двое из которых получили различные травмы. Злоумышленников задержали на вокзале в Москве. Ими оказались подростки 2008 года рождения.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за стрельбу на свадьбе.

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