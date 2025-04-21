Задержали российских подростков за нападение с молотком и ножом на пассажиров электрички

В Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
СК Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) возбудил уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
По данным следствия, в СМИ появилась информация, что подростки распылили газовый баллончик в электричке сообщением Александров — Москва, также с молотком и ножом напали на троих пассажиров, двое из которых получили различные травмы. Злоумышленников задержали на вокзале в Москве. Ими оказались подростки 2008 года рождения.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия.
Ранее сообщалось, что россиянина задержали за стрельбу на свадьбе.