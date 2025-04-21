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19:49, 21 апреля 2025Мир

Стала известна дата новых переговоров США с Европой по Украине

Bloomberg: Представители США встретятся с коллегами из Европы и Киева 23 апреля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julien de Rosa / Pool / Reuters

Встреча американской делегации с украинскими и европейскими представителями, возможно, пройдет 23 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В среду, 23 апреля, США, вероятно, проведут в Лондоне переговоры с официальными лицами Европы и Украины, поскольку американский лидер Дональд Трамп настаивает на скором подписании соглашения об урегулировании конфликта (...). Встреча запланирована как продолжение переговоров в Париже на прошлой неделе», — передает агентство.

Источники указали на то, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании, а также Украины для «обсуждения частных вопросов». При этом планы переговоров «все еще находятся на стадии согласования и могут измениться».

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Кроме того, предложение Вашингтона предполагает отказ от обсуждения членства Киева в НАТО.

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