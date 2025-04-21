Стало известно о многомиллионных заработках Светлакова

«Страсти»: Светлаков мог заработать до миллиарда рублей на своем бизнесе

Известный российский юморист, актер и телеведущий Сергей Светлаков мог заработать около миллиарда рублей на своем бизнесе. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Предположительно, доходы компании ООО «Студия Свердловск», которая занимается производством кино и телепередач, за 2024 год достигли 955 миллионов рублей, а чистая прибыль — 34,6 миллиона рублей. В 2023 году выручка компании составила 254 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,2 миллиона рублей.

Издание отмечает, что единственным учредителем компании является Светлаков, при этом организация не имеет задолженностей по налогам и активных судебных тяжб.

Ранее были раскрыты заработки юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в Европе. Сообщалось, что доход телеведущего за один концерт за границей может составлять около 15 миллионов рублей.