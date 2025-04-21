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13:48, 21 апреля 2025Моя страна

«Стрелы Чингисхана» найдены в российском регионе

Стрелы времен Чингисхана обнаружены в Красноярском крае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Ученые из Гуманитарного института СФУ, изучая коллекции Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кытманова, обнаружили артефакт из древнего захоронения, относящегося ко временам Монгольской империи Чингисхана. Об этом сообщает «Жуковский.Life».

Уточняется, что были найдены плоские наконечники стрел, которые характерны для монгольского периода, а также длинные бронебойные стрелы с шипами, что типично для местных народов. На некоторых находках заметны следы обжига, что указывает на то, что их извлекли из разрушенного захоронения, где лежал кремированный прах.

«У нас впервые появилась возможность представить эти предметы научному сообществу. Они лежали в запасниках музея с 1960-х годов. И вот случайно, во время строительства неподалеку от Енисейска, старого сибирского городка, нашли эти наконечники стрел и необычную Y-образную рогатину», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ и сотрудник Енисейского музея Ксения Бирюлева.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили, что жители Хакасии более 2000 лет назад применяли технологии горнорудного промысла при строительстве погребальных склепов. Этот метод позволял эффективно сохранять мумии, предотвращая их разложение. Археологи Института археологии и этнографии СО РАН Евгений Богданов и Андрей Бородовский установили, что представители тесинской культуры обустраивали вентиляционные шахты в захоронениях.

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