Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:47, 21 апреля 2025Силовые структуры

Суд оставил под арестом бывшего мэра российского города за превышение полномочий

Экс-мэра города Щучье Дорошенко оставили в СИЗО до 2 июня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Кургане суд оставил под арестом бывшего мэра администрации города Щучье Юрия Дорошенко по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает URA.RU.

Судья не удовлетворил апелляционную жалобу экс-чиновника, оставив его в СИЗО до 2 июня.

По данным следствия, Дорошенко передал восемь муниципальных квартир местным жителям, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. Затеи эта собственность была приватизирована.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 июня срок домашнего ареста заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

    Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

    В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

    Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

    В России водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров

    В России назвали лицемерием предложение Зеленского о перемирии

    Власти резко повысили прогноз роста цен в России

    В ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России

    Врач указала на простой способ выявить риск ранней смерти за 30 секунд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости