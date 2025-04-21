Суд оставил под арестом бывшего мэра российского города за превышение полномочий

Экс-мэра города Щучье Дорошенко оставили в СИЗО до 2 июня

В Кургане суд оставил под арестом бывшего мэра администрации города Щучье Юрия Дорошенко по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает URA.RU.

Судья не удовлетворил апелляционную жалобу экс-чиновника, оставив его в СИЗО до 2 июня.

По данным следствия, Дорошенко передал восемь муниципальных квартир местным жителям, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. Затеи эта собственность была приватизирована.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 июня срок домашнего ареста заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.