Замгубернатора российского региона оставили под стражей до 17 июня

Суд продлил арест до 17 июня замгубернатора Ростовской области Рачаловского

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 июня срок домашнего ареста заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

Чиновнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрали меру пресечения в феврале после задержания сотрудниками ФСБ. Тогда же силовики провели обыски в администрации региона. В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены. Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.