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15:08, 17 апреля 2025Силовые структуры

Замгубернатора российского региона оставили под стражей до 17 июня

Суд продлил арест до 17 июня замгубернатора Ростовской области Рачаловского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 июня срок домашнего ареста заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

Чиновнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрали меру пресечения в феврале после задержания сотрудниками ФСБ. Тогда же силовики провели обыски в администрации региона. В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены. Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.

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