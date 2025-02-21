Замгубернатора российского региона отправили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест ростовского замгубернатора Рачаловского

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения избрана на два месяца.

17 февраля замгубернатора задержали сотрудники ФСБ после обысков в администрации региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.