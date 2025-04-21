Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

Сырский: Российские войска атакуют ВСУ в Курской и Сумской областях

Российские войска пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области и взять под контроль пограничные территории Сумской области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, сейчас в Сумской области, а также на территории Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.

Ранее курский оперштаб российских войск сообщил, что с 12 марта из освобожденных районов Курской области эвакуировали 797 человек. «В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские военные после прекращения пасхального перемирия продолжили бои с ВСУ у Горналя в Курской области. По данным РИА Новости, российские военные ведут разведку боем и подавляют огневые точки противника и к данному моменту им удалось продвинуться и начать зачистку близлежащих лесов.