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16:34, 21 апреля 2025Бывший СССР

Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

Сырский: Российские войска атакуют ВСУ в Курской и Сумской областях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области и взять под контроль пограничные территории Сумской области. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, сейчас в Сумской области, а также на территории Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.

Ранее курский оперштаб российских войск сообщил, что с 12 марта из освобожденных районов Курской области эвакуировали 797 человек. «В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские военные после прекращения пасхального перемирия продолжили бои с ВСУ у Горналя в Курской области. По данным РИА Новости, российские военные ведут разведку боем и подавляют огневые точки противника и к данному моменту им удалось продвинуться и начать зачистку близлежащих лесов.

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