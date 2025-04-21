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12:49, 21 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности боев в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

РИА Новости: Российские военные продолжили бои близ Горналя в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные после прекращения пасхального перемирия продолжили бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Горналя в Курской области. Подробности боевых действий раскрыл начальник разведки полка с позывным Лавина, передает РИА Новости.

По данным агентства, российские военные ведут разведку боем и подавляют огневые точки противника, и к данному моменту им удалось продвинуться и начать зачистку близлежащих лесов.

«Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», — объяснил российский командир.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 50 бойцов под Курском после прекращения пасхального перемирия. С начала вторжения на российские территории потери противника превысили 75 тысяч солдат.

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