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12:44, 21 апреля 2025Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Курском после прекращения пасхального перемирия

МО России: Киев потерял до 50 бойцов под Курском после прекращения перемирия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 бойцов под Курском после прекращения пасхального перемирия. Потери Киева раскрыло журналистам Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российская сторона соблюдала режим прекращения огня, а после его завершения продолжила выполнять боевые задачи в Курской области. В итоге, кроме живой силы, Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили несколько единиц украинской техники — боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия.

Таким образом, по состоянию на 21 апреля число уничтоженных бойцов ВСУ под Курском превысило 75 тысяч. Также ВС России уничтожили более 2740 автомобилей и 632 артиллерийских орудия.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что нарушения во время пасхального перемирия в очередной раз показывают неготовность украинской стороны к проявлению здравого смысла.

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