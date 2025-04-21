Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 бойцов под Курском после прекращения пасхального перемирия. Потери Киева раскрыло журналистам Минобороны России.
Как рассказали в оборонном ведомстве, российская сторона соблюдала режим прекращения огня, а после его завершения продолжила выполнять боевые задачи в Курской области. В итоге, кроме живой силы, Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили несколько единиц украинской техники — боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия.
Таким образом, по состоянию на 21 апреля число уничтоженных бойцов ВСУ под Курском превысило 75 тысяч. Также ВС России уничтожили более 2740 автомобилей и 632 артиллерийских орудия.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что нарушения во время пасхального перемирия в очередной раз показывают неготовность украинской стороны к проявлению здравого смысла.