МО России: Киев потерял до 50 бойцов под Курском после прекращения перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 бойцов под Курском после прекращения пасхального перемирия. Потери Киева раскрыло журналистам Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российская сторона соблюдала режим прекращения огня, а после его завершения продолжила выполнять боевые задачи в Курской области. В итоге, кроме живой силы, Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили несколько единиц украинской техники — боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия.

Таким образом, по состоянию на 21 апреля число уничтоженных бойцов ВСУ под Курском превысило 75 тысяч. Также ВС России уничтожили более 2740 автомобилей и 632 артиллерийских орудия.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что нарушения во время пасхального перемирия в очередной раз показывают неготовность украинской стороны к проявлению здравого смысла.