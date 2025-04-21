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12:28, 21 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России подвели итоги пасхального перемирия

Депутат Журова: Нужно задокументировать нарушения перемирия Киевом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Наличие нарушений во время пасхального перемирия в очередной раз показывает неготовность украинской стороны к проявлению здравого смысла, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Итоги она подвела в беседе с «Лентой.ру».

Судя по всему, Украина готова к перемирию только на словах, предположила депутат. Она напомнила, что российский президент Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии на весь мир, однако Киев продолжил наносить удары.

«Я думаю, все эти моменты надо задокументировать и передать информацию в процессе переговоров. Можно показать, что, видите, вы говорите, что мы не можем договориться, мы предложили перемирие, благое богоугодное дело — не получилось. Они же могут сказать, это была наша территория, она же признана всем миром и нами, на сторону России мы же не залетали, могут сказать. Будут завуалированно так пытаться оправдаться», — поделилась парламентарий.

Журова полагала, что перемирие сохраниться чуть дольше. Если бы украинская сторона поддержала его, и не инициировала вылеты в адрес России, то его можно было бы продлить до 9 мая, добавила она.

«Мне кажется, что наш президент в таком направлении и думал», — заключила депутат.

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Ранее в Минобороны сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали о стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4900 нарушений.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявлял, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

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