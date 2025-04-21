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08:00, 21 апреля 2025Россия

Три человека пострадали при наезде Lada на автобусную остановку в российском регионе

В Нижегородской области три человека пострадали при наезде Lada на остановку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАвария на Дмитровском шоссе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Нижегородской области автомобиль Lada протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, на трассе Сосновское—Мухтолово в Сосновском районе Нижегородской области. Пострадали три человека, среди которых двое детей. Получивших травмы госпитализировали, данных об их состоянии не приводится.

После случившегося следователи начали проверку. Данных о причинах аварии и других подробностей о ДТП пока не приводится.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Tоyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Водитель не справился с управлением, травмы получила женщина.

ЖЗЛ
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