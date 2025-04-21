Три человека пострадали при наезде Lada на автобусную остановку в российском регионе

В Нижегородской области три человека пострадали при наезде Lada на остановку

В Нижегородской области автомобиль Lada протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, на трассе Сосновское—Мухтолово в Сосновском районе Нижегородской области. Пострадали три человека, среди которых двое детей. Получивших травмы госпитализировали, данных об их состоянии не приводится.

После случившегося следователи начали проверку. Данных о причинах аварии и других подробностей о ДТП пока не приводится.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Tоyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Водитель не справился с управлением, травмы получила женщина.