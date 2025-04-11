В Москве водитель Tоyota въехал в остановку с людьми

В Москве водитель Tоyota въехал в остановку, пострадала женщина

На Дмитровском шоссе в Москве водитель Tоyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадала женщина, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

О состоянии пострадавшей на данный момент информации нет. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске иномарка на скорости снесла мужчину на тротуаре, перевернулась и влетела в другой автомобиль. Момент аварии попал на видео.