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10:32, 11 апреля 2025Россия

В Москве водитель Tоyota въехал в остановку с людьми

В Москве водитель Tоyota въехал в остановку, пострадала женщина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

На Дмитровском шоссе в Москве водитель Tоyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадала женщина, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

О состоянии пострадавшей на данный момент информации нет. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске иномарка на скорости снесла мужчину на тротуаре, перевернулась и влетела в другой автомобиль. Момент аварии попал на видео.

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