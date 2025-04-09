В России Toyota на скорости снесла мужчину на тротуаре, перевернулась и попала на видео

В Новосибирске Toyota на скорости снесла мужчину на тротуаре и перевернулась

В Новосибирске Toyota на скорости снесла мужчину на тротуаре, перевернулась и влетела в другой автомобиль. Момент аварии попал на видео, ролик опубликовала Госавтоинспекция российского региона в своем Telegram.

На кадрах видно, как автомобиль заносит на большой скорости на газон, а затем — пешеходную зону, где шел мужчина. В Госавтоинспекции уточнили, что пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Спасти мужчину не удалось, сейчас устанавливается его личность.

Затем Toyota протаранила припаркованный автомобиль Lada Granta и перевернулась. В ведомстве добавили, что 36-летний водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На опубликованном видео можно заметить, что в салоне его машины разбросаны пустые банки из-под пива.

Ранее пассажирский автобус в Санкт-Петербурге на большой скорости протаранил машины, задавил пешехода и снес остановку с людьми. Водитель заявил, что в момент поворота ему стало плохо.