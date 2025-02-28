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17:58, 28 февраля 2025Россия

Неуправляемый автобус протаранил машины, задавил пешехода и снес остановку с людьми в Петербурге. Момент аварии попал на видео

В Петербурге автобус протаранил остановку, один человек погиб, трое пострадали
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Пассажирский автобус в Санкт-Петербурге на большой скорости протаранил машины, задавил пешехода и снес остановку с людьми.

Авария произошла днем 28 февраля, около 15:30, в районе стации метро «Московская», на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта. Помимо погибшей девушки, пострадали еще как минимум три человека.

Водитель заявил, что ему стало плохо в момент поворота

Водитель автобуса № 147, выполняя поворот, не справился с управлением. На записи с камер видно, как автобус врезается в несколько автомобилей, выезжает на тротуар, въезжает в остановочный павильон сзади, таранит другой автобус, отъезжавший от остановки, и проезжает дальше.

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В пресс-службе комитета по транспорту города первоначально сообщили, что водитель мог не справиться с управлением. В пресс-службе перевозчика «Домтрансавто» же уточнили, что он перед выходом на смену прошел медконтроль, его режим отдыха был соблюден. «Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, совместно с комитетом по транспорту. Все содействие окажем контролирующим органам», — добавили в компании.

Позднее стало известно, что водитель мог уснуть за рулем. «Фонтанка» сообщила, что мужчине 55 лет, он уроженец Дагестана и работает в «Домтрансавто» с 2022 года, общий стаж вождения — 16 лет 27 дней.

78.ru добавил, что в Санкт-Петербурге он управляет автобусами с 2011 года. Правоохранителям же он сообщил, что ему стало плохо в момент поворота, и он потерял сознание.

Зеленый загорелся, я повернул. Дальше я отключился. Дальше я уже не знаю, что машинально делал. Я уже сам ничего не помню. Я только повернул.

водитель автобуса № 147

Мужчина отметил, что незадолго до ДТП у него был перерыв, во время которого он поспал около 50 минут. На режим труда и отдыха у него жалоб нет.

Пассажирка указала на плохую организацию движения на перекрестке

Жительница города Наталья Кузнецова, которая часто ездит на автобусе №13, указала, что автобусы часто увеличивают скорость на перекрестке, где произошло ДТП. По ее словам, на нем транспорту приходится ускоряться, чтобы успеть проехать до того, как загорится красный свет.

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

«Очень часто я наблюдала такую ситуацию, когда автобус просто не успевал проехать данный перекресток, и они набирают высокую скорость при повороте. При этом чувствовалось, что, подъезжая к остановке, немного заносило хвост. Особенно на 13-м маршруте, у автобусов, у которых есть гармошка», — поделилась она.

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