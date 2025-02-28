В Петербурге пассажирский автобус на полной скорости снес остановку с людьми

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте пассажирский автобус на полной скорости протаранил несколько машин и въехал в остановку с людьми. Об этом пишет Shot в Telegram.
По информации издания, авария произошла около 15:30 в районе стации метро «Московская». Пострадали три человека, еще минимум одного спасти не удалось. На месте работают экстренные службы.
К посту также приложены фотографии с места происшествия, на них видно, что автобус полностью снес остановку, где ожидали общественный транспорт горожане.
В свою очередь, «Фонтанка» со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга пишет, что водитель автобуса №147 не справился с управлением, что привело к ДТП.
Ранее в Орехово-Зуеве шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в кювет. Трое из них после аварии находились в тяжелом состоянии. Предварительно сообщалось, что водитель не справился с управлением.