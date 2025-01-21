Под Москвой при опрокидывании автобуса в кювет пострадали шесть человек

В подмосковном Орехово-Зуево автобус опрокинулся в кювет, шестеро пострадали

В подмосковном Орехово-Зуево пассажирский автобус опрокинулся в кювет, из-за чего травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в областном Минздраве, передает РИА Новости.

По информации ведомства, трое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь врачей.

Как уточнила подмосковная прокуратура в Telegram-канале, автобус следовал по маршруту Куровское — Анциферово. Авария произошла в районе восьми часов утра, так как водитель, предварительно, не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.

Травмы, по заявлению прокуратуры, получил водитель автобуса и пассажиры. Прокуратура после аварии начала проверку, обстоятельства ДТП выясняются.

В январе в подмосковном Одинцово городской автобус протаранил забор школы. Авария произошла после того, как водитель попытался совершить маневр — развернуться на узкой улице. Сдавая назад, мужчина наехал на бордюр, и в попытке преодолеть препятствие нажал на педаль газа.