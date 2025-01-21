Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 21 января 2025Россия

Под Москвой при опрокидывании автобуса в кювет пострадали шесть человек

В подмосковном Орехово-Зуево автобус опрокинулся в кювет, шестеро пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В подмосковном Орехово-Зуево пассажирский автобус опрокинулся в кювет, из-за чего травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в областном Минздраве, передает РИА Новости.

По информации ведомства, трое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь врачей.

Как уточнила подмосковная прокуратура в Telegram-канале, автобус следовал по маршруту Куровское — Анциферово. Авария произошла в районе восьми часов утра, так как водитель, предварительно, не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.

Травмы, по заявлению прокуратуры, получил водитель автобуса и пассажиры. Прокуратура после аварии начала проверку, обстоятельства ДТП выясняются.

В январе в подмосковном Одинцово городской автобус протаранил забор школы. Авария произошла после того, как водитель попытался совершить маневр — развернуться на узкой улице. Сдавая назад, мужчина наехал на бордюр, и в попытке преодолеть препятствие нажал на педаль газа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск «зиганул» на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Лукашенко заявил о недовольстве Трампом и назвал Байдена бедным стариком

      Врач предупредил о частой ошибке при лечении геморроя

      На берег Азовского моря на Кубани начались выбросы мазута

      Экс-директор российского музея вошла в список самых влиятельных женщин-руководителей мира

      В России ответили на слова Трампа о больших проблемах из-за отказа от сделки по Украине

      Командир ВСУ отправил солдата ремонтировать дом дочери вместо передовой

      Глава СКР взял на контроль дело об отравлении крысиным ядом российских школьников

      В России захотели оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

      Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше