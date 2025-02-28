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16:47, 28 февраля 2025Россия

Момент с въехавшим в остановку с людьми автобусом в Петербурге попал на видео

Появилось видео с въехавшим в остановку с людьми автобусом в Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Камеры сняли на видео момент с въехавшим в остановку с людьми автобусом в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что автобус делает разворот, во время которого врезается в автомобили, после чего выезжает на пешеходную часть и таранит остановочный павильон. В конце видео автобус врезается в другой общественный транспорт.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. На данный момент, утверждает канал, следователи отрабатывают именно эту версию.

О ДТП на Ленинском проспекте стало известно ранее 28 февраля. Авария произошла около 15:30 в районе стации метро «Московская». Пострадали четыре человека, одного из которых спасти не удалось.

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