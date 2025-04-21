Раскрыта собранная Трампом на инаугурацию рекордная сумма

Bloomberg: Трамп собрал рекордные 239 миллионов долларов на свою инаугурацию

Президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму в 239 миллионов долларов на инаугурационные торжества после переизбрания на второй президентский срок. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компании Hyundai Motor America, NVIDIA и Target сделали семизначные пожертвования для финансирования рекордных расходов на вторую инаугурацию президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

По данным издания, собранная Трампом сумма почти на 100 миллионов долларов превышает расходы бывших президентов Барака Обамы и Джо Байдена на их три инаугурации вместе взятые. Превзошел Трамп и свой собственный показатель восьмилетней давности — тогда на свою первую инаугурацию в качестве главы государства ему удалось собрать 107 миллионов долларов.

Ранее Трамп заявил, что лидеры многих стран просят его отменить введенные им торговые пошлины.