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02:16, 21 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран

Трамп: Многие мировые лидеры просят меня отменить пошлины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры многих стран просят его отменить пошлины. Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть!», — написал он.

Трамп призвал их исправить «последствия десятилетий злоупотреблений» и добиться взаимности, однако это будет «нелегко». Он также предложил более легкий путь — «приезжать в Америку и строить в Америке».

Прежде в Германии назвали истинную цель пошлин США. Утверждается, что президент хочет оказать давление на кредиторов с целью добиться от них реструктуризации огромного госдолга США.

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