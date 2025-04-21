Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

Турист оказался под угрозой тюрьмы за попытку дать взятку полиции в Сингапуре

Турист из Китая был пойман за курением в Сингапуре, попытался дать взятку полиции и оказался под угрозой тюрьмы. Подробностями истории поделилось издание VnExpress International.

На прошлой неделе суд азиатского города-государства предъявил обвинение 41-летнему Хуану Цюлиню за предложение взятки в размере 50 сингапурских долларов (около 3 тысяч рублей) офицеру. Таким образом мужчина хотел избежать наказания за курение в неположенном месте. По данным источника, такое преступление карается тюремным заключением сроком до пяти лет, штрафом в размере до 100 тысяч сингапурских долларов (около 6,1 миллиона рублей) или и тем, и другим.

В бюро по расследованию коррупционных практик рассказали, что Цюлинь, посетивший Сингапур 26 марта, курил возле торгового центра на Орчард-роуд, где это запрещено с 2019 года.

Житель Поднебесной заявил, что признает себя виновным, и был освобожден под залог в размере 5 тысяч сингапурских долларов (около 308 тысяч рублей). Он предстанет перед судом 15 мая.

В июле 2024 года турист из Китая запустил дрон, чтобы сфотографировать залив Марина-Бей в Сингапуре, и нарвался на крупный штраф. Его размер составил 12 тысяч долларов (примерно миллион рублей).

