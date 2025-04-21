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12:00, 21 апреля 2025Силовые структуры

Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Украинскому военнослужащему Сергею Еремееву дали 15 лет строго режима за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном комитете России (СКР).

Как установил суд, 6 сентября осужденный в составе 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию Российской Федерации. Он оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых вел огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Он также мешал эвакуации местного населения и минировал дороги.

Ранее суд дал 9 лет жительнице Херсонской области за передачу данных о ВС РФ Украине.

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