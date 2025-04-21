Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за терроризм в Курской области

Украинскому военнослужащему Сергею Еремееву дали 15 лет строго режима за терроризм в отношении мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном комитете России (СКР).

Как установил суд, 6 сентября осужденный в составе 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию Российской Федерации. Он оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых вел огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Он также мешал эвакуации местного населения и минировал дороги.

Ранее суд дал 9 лет жительнице Херсонской области за передачу данных о ВС РФ Украине.