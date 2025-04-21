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11:46, 21 апреля 2025Мир

В Италии негативно оценили план перевооружения ЕС

Бывший премьер Италии Конте: План перевооружения ЕС приведет к распаду союза
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

План перевооружения Европейского союза (ЕС), подразумевающий вложение 800 миллиардов евро, приведет к распаду объединения. Об этом заявил лидер партии «Движение 5 звезд» и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в разговоре с газетой El Pais.

Политик негативно оценил новую оборонную стратегию «Готовность 2030». Он отметил, что усиленное вооружение создаст лишь иллюзию безопасности.

«Я считаю, что лучшей гарантией процветания для наших граждан является диалог... который мы не можем доверить одному [президенту США Дональду] Трампу. Именно мы должны сесть за стол переговоров и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к войне», — заключил Конте.

6 апреля в центре Рима прошла массовая демонстрация против перевооружения Евросоюза. Организаторами акции «Нет перевооружению. Остановим их!» стала оппозиционная партия «Движение "5 звезд"». Мероприятие поддержали профсоюзы и правозащитные организации. Участники демонстрации выкрикивали антиправительственные лозунги, призывающие остановить главу итальянского кабмина Джорджу Мелони и Еврокомиссию. Как утверждают организаторы, в общей сложности участие в акции приняли как минимум 80 тысяч человек.

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