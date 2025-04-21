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14:47, 21 апреля 2025Россия

В российском городе более 30 мигрантов доставили в военкоматы

В Нижнем Новгороде выявили более 30 не вставших на воинский учет мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде выявили более 30 мигрантов, не вставших на воинский учет. После профилактического рейда иностранцев доставили в военкоматы, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что мероприятие в городе организовали с помощью поддержки сотрудников ФСБ и росгвардейцев. Всего в Нижнем Новгороде обнаружили 250 иностранных граждан.

Следователи постоянно проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех граждан, кто получил российское гражданство, однако вовремя не был поставлен на воинский учет, пишет РИА Новости.

До этого в Пермском крае представители ФСБ и Росгвардии задержали мигрантов в незаконной молельне. Религиозное помещение располагалось в Карагайском округе.

ЖЗЛ
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