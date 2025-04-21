В российском регионе выпал град размером с перепелиное яйцо

В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители поселка Крестцы опубликовали в соцсетях фото, демонстрируя последствия стихии. По словам очевидцев, они впервые видели такой крупный град в населенном пункте. При этом известно, что в выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов.

Отмечается, что град Новгородский гидрометцентр не прогнозировал, речь в прогнозе шла только о ливне с грозами.

Ранее необычный светящийся объект пронесся над Иркутской областью.