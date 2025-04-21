В США назвали срок нового визита Уиткоффа в Россию

WSJ: Уиткофф может снова посетить Россию в конце недели

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может снова посетить Россию в конце недели. Сроки нового возможного визита чиновника в Москву назвало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что поездка Уиткоффа в РФ может состояться после встречи в Лондоне в конце недели. Помимо Уиткоффа, на встрече в британской столице будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, а также представители Киева и стран Европы.

Прежде стало известно, что США захотели провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями России. «Администрация Трампа одновременно [со встречей в Лондоне] планирует еще одну встречу между Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению», — говорится в материале.