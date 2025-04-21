Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 21 апреля 2025Мир

В США назвали срок нового визита Уиткоффа в Россию

WSJ: Уиткофф может снова посетить Россию в конце недели
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может снова посетить Россию в конце недели. Сроки нового возможного визита чиновника в Москву назвало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что поездка Уиткоффа в РФ может состояться после встречи в Лондоне в конце недели. Помимо Уиткоффа, на встрече в британской столице будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, а также представители Киева и стран Европы.

Прежде стало известно, что США захотели провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями России. «Администрация Трампа одновременно [со встречей в Лондоне] планирует еще одну встречу между Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению», — говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Закончилось объявленное Путиным пасхальное перемирие

    В США назвали срок нового визита Уиткоффа в Россию

    Глава Пентагона делился секретными данными об ударах по Йемену в чате с женой

    В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной

    Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и испытала приступ тошноты

    Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран

    Европейским лидерам посоветовали задать Зеленскому один вопрос 9 мая

    Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия

    Раскрыта одна приводящая к исчезновению секса в паре ошибка

    Учительница музыки изнасиловала ученика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости