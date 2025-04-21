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04:40, 21 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на серьезную проблему с F-16

19FortyFive: Переданные ВСУ F-16 лишили ключевых возможностей для воздушного боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование военно-воздушных сил (ВВС) Украины пожаловалось на качество переданных им истребителей F-16. Об этом сообщает 19FortyFive.

По утверждению украинских военных, на самолетах отсутствуют важные компоненты, необходимые для эффективного ведения воздушного боя. Они указали, что на истребителях установлены старые радары, которые менее эффективны, чем советские Н-019 на украинских МиГ-29.

«Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой по нам ведется огонь», — приводит издание слова украинского офицера.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что F-16, переданные Украине странами НАТО, не оправдали возложенных на них ожиданий и не смогли повлиять на ход боевых действий.

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