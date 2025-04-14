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13:33, 14 апреля 2025Мир

На Западе усомнились в эффективности F-16 на Украине

MWM: Истребители F-16 не смогли повлиять на ход боевых действий на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребители F-16, переданные Украине странами НАТО, не оправдали возложенных на них ожиданий и не смогли повлиять на ход боевых действий. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Опасения насчет ограничений в работе F-16 идут вразрез с еще недавними радужными надеждами, что самолет перепишет правила игры на поле боя», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Украина теряет переданные ей американские истребители при невыясненных обстоятельствах. О потере одного из них Вооруженные силы Украины сообщили 12 апреля.

20 марта стало известно, что Киев получил дополнительную партию истребителей F-16 от международных партнеров. При этом президент Украины Владимир Зеленский не уточнил ни их количество, ни страну-поставщика.

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