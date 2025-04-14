MWM: Украина теряет истребители F-16 при невыясненных обстоятельствах

Украина теряет переданные ей американские истребители F-16 при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о потере одного самолетов этой модели во время боевого задания 12 апреля. По данным украинских войск, им пришлось действовать в чрезвычайно сложных условиях.

Издание отмечает, что это был уже второй сбитый истребитель F-16 на Украине. Журналисты подчеркнули, что слова президента страны Владимира Зеленского, обещавшего дать ответ на потерю, указывают на то, что самолет был сбит в результате атаки, а не дружественного огня или технической ошибки.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что переданные Украине американские истребители F-16 не смогут переломить ход конфликта. По его словам, они не могут конкурировать с российскими Су-35 в воздушном бою один на один.