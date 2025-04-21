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11:28, 21 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредил об указывающих на проблемы со здоровьем изменениях ногтей

Дерматолог Малвестити назвал черные пятна на ногтях симптомом рака кожи
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Андрей Малвестити предупредил, что изменения ногтей могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Их врач назвал в беседе с изданием Veja.

Малвестити рассказал, что белые пятна на ногтях не представляют опасности, так же как и фиолетовые, которые могут возникнуть из-за начавшегося после травмы кровоизлияния, но черные, серые и коричневые являются симптомом рака кожи. Если ногтевая пластина отслаивается, это может быть признаком грибка и аллергии на различные химические средства. При этом, по его словам, инфекции, вызванные вирусом папилломы человека, могут привести к появлению бородавок вокруг ногтей.

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Также доктор отметил, что наиболее частой жалобой пациентов является ослабление и огрубение поверхности ногтевой пластины, что считается нормой только в пожилом возрасте, поскольку ногти стареют, так же как и кожа. Однако эстетический вид может ухудшиться также из-за заболеваний периферических артерий, патологий щитовидной железы, сахарного диабета, железодефицитной анемии, псориаза и атопического дерматита, заключил Малвестити.

Ранее эндокринолог Вероника Курова заявила, что минеральная вода улучшает состояние ногтей. Однако, по ее словам, злоупотреблять напитком не стоит, иначе возрастает риск проблем с почками.

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