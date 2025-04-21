Врач предупредил об указывающих на проблемы со здоровьем изменениях ногтей

Дерматолог Малвестити назвал черные пятна на ногтях симптомом рака кожи

Дерматолог Андрей Малвестити предупредил, что изменения ногтей могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Их врач назвал в беседе с изданием Veja.

Малвестити рассказал, что белые пятна на ногтях не представляют опасности, так же как и фиолетовые, которые могут возникнуть из-за начавшегося после травмы кровоизлияния, но черные, серые и коричневые являются симптомом рака кожи. Если ногтевая пластина отслаивается, это может быть признаком грибка и аллергии на различные химические средства. При этом, по его словам, инфекции, вызванные вирусом папилломы человека, могут привести к появлению бородавок вокруг ногтей.

Также доктор отметил, что наиболее частой жалобой пациентов является ослабление и огрубение поверхности ногтевой пластины, что считается нормой только в пожилом возрасте, поскольку ногти стареют, так же как и кожа. Однако эстетический вид может ухудшиться также из-за заболеваний периферических артерий, патологий щитовидной железы, сахарного диабета, железодефицитной анемии, псориаза и атопического дерматита, заключил Малвестити.

Ранее эндокринолог Вероника Курова заявила, что минеральная вода улучшает состояние ногтей. Однако, по ее словам, злоупотреблять напитком не стоит, иначе возрастает риск проблем с почками.