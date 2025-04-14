Россиянам назвали напиток для улучшения состояния кожи и волос

Врач Курова посоветовала пить минералку для улучшения состояния кожи и волос

Эндокринолог Вероника Курова заявила, что минеральная вода благотворно влияет на организм. Полезные свойства этого напитка она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Курова, минералка улучшает состояние кожи, волос, ногтей, нормализует работу щитовидной железы, поддерживает сердце и нервную систему, регулирует кислотно-щелочной баланс, помогает при интоксикациях, стимулирует отток желчи, восстанавливает организм после нагрузок и укрепляет иммунитет. Однако не стоит ее пить в чрезмерном количестве даже при наличии самого безобидного состава, поскольку избыток солей перегружает почки и вызывает отеки, предупредила доктор.

Врач призвала помнить, что минеральная вода является не альтернативой обычной воде, а дополнением к ней. Чтобы не появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, медик посоветовала употреблять напиток без газа. Кроме того, не стоит хранить его в холодильнике.

Ранее фармацевт Андреу Прадос заявил, что таблетки нельзя запивать некоторыми напитками. По его словам, для этой цели не подходит молоко из-за кальция в составе.