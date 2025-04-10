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20:28, 10 апреля 2025Забота о себе

Фармацевт предостерег от привычки запивать таблетки несколькими напитками

Фармацевт Прадос: Таблетки нельзя запивать соком и молоком
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Андреу Прадос предостерег от привычки запивать таблетки несколькими популярными напитками. Об этом он рассказал изданию La Razon.

Как отметил Прадос, антибиотики и лекарства для лечения остеопороза нельзя запивать молоком, поскольку кальций в составе напитка мешает им работать. Также не стоит для этой цели использовать сок, особенно грейпфрутовый, так как он имеет кислый pH, а у некоторых препаратов щелочная среда. Что же касается кофе, в горячем виде он может изменить химический состав лекарств.

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Кроме того, специалист посоветовал не запивать энергетиком снотворные средства, стимуляторы и литий, которые используются при лечении различных психических заболеваний. Дело в том, что в составе напитка имеется кофеин, зачастую приводящий к появлению нервозности, тремора, раздражительности и бессонницы. В заключение Прадос посоветовал использовать негазированную воду для того, чтобы запить лекарств только.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о напитках, которые положительно влияют на состояние сердца и сосудов. Как отметили в ведомстве, зеленый чай нормализует артериальное давление и снижает уровень холестерина в крови.

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