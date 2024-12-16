Россиянам раскрыли три напитка для здоровья сосудов и сердца

Роспотребнадзор: томатный, свекольный соки и зеленый чай полезны для сердца

Некоторые напитки помогают поддерживать здоровье стенок артерий и нормальный уровень работы сердца, заявили в Роспотребнадзоре. Напитки россиянам раскрыло издание Runews24.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали употреблять три напитка для здоровья сосудов и сердца: зеленый чай, томатный и свекольный соки. Они объяснили, что зеленый чай, богатый антиоксидантами, укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует давление и снижает уровень холестерина. В день можно выпивать не больше трех чашек напитка, так как он содержит кофеин, уточнили в Роспотребнадзоре.

Благотворно сказывается на здоровье сердца и томатный сок, заверили эксперты. Содержащиеся в нем витамины и микроэлементы способствуют снижению давления и уровня холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в Роспотребнадзоре порекомендовали добавить в рацион сок из свеклы, так как он тоже полезен для сердца. Они объяснили, что в этом напитке содержатся нитриты, снижающие давление и расширяющие сосуды.

Ранее фармацевт Аббас Канани назвал овощ для снижения риска инфаркта и инсульта. Он рекомендовал есть бамию (окру), так как она снижает уровень холестерина.