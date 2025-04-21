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04:31, 22 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

Экономист Паулаускас: Аренда в 2025 году выгоднее ипотеки из-за низких трат
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выбор между арендой и покупкой является результатом трезвого расчета, сообщил член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Учитывать нужно не только ежемесячные платежи, но и полную стоимость владения, включая налоги, коммунальные платежи, ремонт и страхование, объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

«В числах разница выглядит так: если арендовать двухкомнатную квартиру в крупном городе стоит около 55–65 тысяч рублей в месяц, то при ипотечной ставке в 28% годовых на 20 лет, при взносе 20% и стоимости жилья в 10 миллионов рублей, ежемесячный платеж по кредиту составляет порядка 195–205 тысяч рублей. Даже при ставке 24%, которую могут предложить отдельные региональные банки, платеж все равно выходит в пределах 165–175 тысяч», — рассказал Паулаускас.

Экономист объяснил, что это примерно в 2,5–3 раза выше средней арендной платы. При этом в арендную плату не входят налоги, обслуживание, страхование и прочие обязательные расходы владельца, которые также увеличивают итоговую сумму затрат при покупке, уточнил он.

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Аренда может быть более предпочтительной, поскольку у квартиросъемщика в этом случае нет необходимости в крупном первом платеже — достаточно оплатить депозит и первый месяц, указал эксперт. Также, по его словам, арендатор не берет на себя расходы на капремонт, страхование имущества, регулярные взносы за содержание общедомового имущества, в отличие от ипотечного заемщика.

«Аренда дает свободу маневра. Если через год работа окажется в другой части города или вовсе в другом регионе, достаточно просто расторгнуть договор. В случае с ипотекой перемещение потребует не только продажи объекта, но и возможных потерь при этом», — также указал Паулаускас.

В пользу ипотеки говорят сценарии, при которых у человека уже есть значительная сумма для первого взноса — не менее половины стоимости квартиры, отметил экономист. По его словам, покупка приобретает смысл, если человек уверен, что останется в этом районе минимум на 10 лет и его доход позволяет без напряжения обслуживать кредит даже в случае повышения ставки.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал самое подходящее время для приобретения дачи. По его мнению, это весна, поскольку покупка в этот период позволяет не медлить с благоустройством участка.

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