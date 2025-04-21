Женщина отравила семью бывшего любовника пасхальным яйцом

The Independent: В Бразилии женщина отравила семью бывшего пасхальным яйцом

В Бразилии арестовали женщину, которая отравила семью бывшего любовника пасхальным шоколадным яйцом. Об этом сообщает The Independent.

Семилетнего Луиса Фернандо доставили в больницу муниципалитета Императрис, штат Мараньян, 17 апреля. Мальчик почувствовал себя плохо после того, как съел шоколадное угощение, присланное его семье. Спасти ребенка не удалось. У матери Луиса, Мириан Лиры, и 13-летней сестры появились похожие симптомы, когда они были в больнице вместе с ним. Обе находятся в тяжелом состоянии.

Вскоре выяснилось, что перед этим семье доставили большое шоколадное яйцо с подписью «Для Мириан Лиры, с любовью. Счастливой пасхи». Через некоторое время Лире позвонила неизвестная и поинтересовалась, доставлено ли угощение. Женщина сказала, что получила посылку и спросила, от кого она. Неизвестная ответила: «Вы скоро догадаетесь».

Позже полиция задержала в междугородном автобусе 35-летнюю женщину. Она оказалась бывшей возлюбленной мужчины, с которым жила Лира. У задержанной изъяли два парика и остатки некоего лекарства, которым, как считается, она отравила семью. Парики преступница использовала, чтобы остаться неузнанной во время покупки шоколадного яйца и отравляющего вещества.

Ранее сообщалось, что в Австралии судят женщину, которая отравила родственников бывшего мужа. Преступница устроила для бывших родных ужин с мясным пирогом, в который подсыпала яд.