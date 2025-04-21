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02:31, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и испытала приступ тошноты

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Пользовательница TikTok Эмили Уоррен опубликовала видео, в котором поделилась историей о том, как она сделала заказ в ресторане популярной сети быстрого питания и испытала приступ тошноты. На ее ролик, опубликованный 13 апреля, обратило внимание издание The Daily Dot 16 апреля.

Уоррен рассказала, что оформила заказ в ресторане Wingstop. По словам женщины, когда она забирала еду у работницы заведения, то заметила у нее на руке открытую рану. «Я должна была насторожиться, что женщина, передававшая мне заказ, была с порезом», — сказала она.

Вернувшись домой и открыв заказ, Уоррен заметила красные капли крови на пакете и внутри контейнеров с едой. В ролике она показала неприятную находку пользователям. «Это отвратительно», — написала женщина.

Видео вызвало бурные обсуждения в сети: многие комментаторы посоветовали Уоррен подать на ресторан в суд. «Это отвратительно и опасно для здоровья», «Почему она вообще все еще работает, если у нее идет кровь, какого черта?» — возмутились они.

Ранее ведущие шоу «В меньшинстве» (Outnumbered) на американском телеканале Fox News вспомнили мерзкую историю о бывшем телеведущем, а ныне министре обороны США Пите Хегсете. По их словам, он мог съесть еду с пола, а в 2019 году в эфире заявил, что не моет руки уже десять лет, потому что не верит в микробы, так как не видел их.

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