56-летняя Дженнифер Энистон снялась в мини-платье с глубоким декольте

Актриса Дженнифер Энистон снялась в бордовом мини-платье с глубоким декольте

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для рекламы собственной линии средств по уходу за волосами Lolavie. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» позировала в фотостудии в бордовом мини-платье с глубоким декольте и асимметричным низом.

В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках. Стилисты распустили и уложили волосы звезды, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде. Звезда предстала на размещенных кадрах в черных облегающих легинсах и розовом кроп-топе.