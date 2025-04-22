Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 22 апреля 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Энистон снялась в мини-платье с глубоким декольте

Актриса Дженнифер Энистон снялась в бордовом мини-платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для рекламы собственной линии средств по уходу за волосами Lolavie. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» позировала в фотостудии в бордовом мини-платье с глубоким декольте и асимметричным низом.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках. Стилисты распустили и уложили волосы звезды, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде. Звезда предстала на размещенных кадрах в черных облегающих легинсах и розовом кроп-топе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер скульптор Церетели

    Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

    Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

    Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

    В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

    Овечкин впервые забил в овертайме плей-офф и принес «Вашингтону» победу

    Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

    Российские войска использовали уникальный дрон при ударе по Одессе

    Россиянка получила 11 лет колонии за распространение опасных наркотиков

    Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости