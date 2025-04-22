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10:51, 22 апреля 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала фото в откровенных образах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

58-летняя знаменитость снялась в нарядах отечественного бренда
Walk of Shame. На одном из кадров она позировала в костюме, который состоял из прозрачной белой блузки и юбки в черный горох. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, прикрыв грудь руками в перчатках, и надела плотные колготки.

В то же время звезда предстала перед камерой на фоне своего портрета 20-летней давности в облегающем полупрозрачном макси-платье без рукавов.

В марте Рената Литвинова снялась в нижнем белье для португальской версии журнала Vogue.

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