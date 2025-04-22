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12:25, 22 апреля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска заняли Сухую Балку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заняли Сухую Балку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий в зоне спецоперации.

Переход населенного пункта под российский контроль стал возможен благодаря активным действиям военнослужащих Южной группировки войск, отметили в военном ведомстве.

Суточные потери противника на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 300 человек.

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление с целью выйти на административные границы ДНР. Так, ранее Российская армия заняла Преображенку.

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