Белый дом подтвердил визит спецпосланника Трампа в Россию

Левитт: Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Россию в ближайшую неделю

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Россию в ближайшую неделю. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Уиткофф едет в Россию на этой неделе», — рассказала официальный представитель Белого дома. Дополнительно уточняется, что спецпосланник надеется провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудит перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль проинформирует о будущем визите спецпосланника в Россию тогда, когда он будет готовиться.