В Кремле анонсировали новый визит спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС во вторник, 22 апреля.
«Да», — заявил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль проинформирует о будущем визите Уиткоффа в Россию, когда он будет готовиться.
Ранее, 21 апреля, издание The Wall Street Journal сообщило, что спецпосланник президента США может посетить Россию в конце недели.