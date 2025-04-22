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16:25, 22 апреля 2025Мир

В Кремле анонсировали новый визит спецпосланника Трампа

Ушаков: Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС во вторник, 22 апреля.

«Да», — заявил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль проинформирует о будущем визите Уиткоффа в Россию, когда он будет готовиться.

Ранее, 21 апреля, издание The Wall Street Journal сообщило, что спецпосланник президента США может посетить Россию в конце недели.

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