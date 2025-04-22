Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересек воздушное пространство России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Речь идет о летательном аппарате самолетного типа, уточнили в министерстве. Такие дроны отличает большой радиус действия и возможность нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
Атака была предотвращена дежурными средствами противовоздушной обороны. Беспилотник был сбит около 12:00 мск.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками мирных жителей Курской области во время эвакуации из приграничного населенного пункта. Все дроны удалось уничтожить, люди не пострадали.