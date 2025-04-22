Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

Минобороны: Беспилотник ВСУ вторгся в воздушное пространство над РФ и был сбит

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересек воздушное пространство России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о летательном аппарате самолетного типа, уточнили в министерстве. Такие дроны отличает большой радиус действия и возможность нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Атака была предотвращена дежурными средствами противовоздушной обороны. Беспилотник был сбит около 12:00 мск.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками мирных жителей Курской области во время эвакуации из приграничного населенного пункта. Все дроны удалось уничтожить, люди не пострадали.