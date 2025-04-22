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16:33, 22 апреля 2025Наука и техника

Apple будет ориентироваться на большие iPhone

9to5Mac: Apple упростит пользование iPhone с большим экраном в iOS 19
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple улучшит опыт использования смартфонов с большим экраном. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на инсайдеров, которые выяснили, что в iOS 19 поисковая строка будет размещена в нижней части экрана. В iOS 18 строка поиска находится практически в самой верхней части дисплея. По мнению специалистов, это означает, что Apple будет ориентироваться на устройства с большим экраном.

Редактор 9to5Mac Райан Кристоффел заявил, что пользоваться iPhone 16 Pro Max и другими телефонами Apple с большой диагональю одной рукой непросто. «Но в iOS 19 поиск переместится в гораздо более естественное место: внизу, где и так находится большой палец», — отметил Кристоффел.

По мнению авторов издания, перенос поиска в нижнюю область экрана может быть частью больших изменений, которые ожидают в iOS 19. Они напомнили, что в начале марта источники Bloomberg заявили, что новая iOS получит «радикальный редизайн».

В заключение журналисты отметили, что Apple полностью перестала выпускать маленькие смартфоны. Последним компактным аппаратом оказался iPhone 13 mini с 5,4-дюймовым дисплеем, который вышел в 2021 году.

В начале апреля блогер Джон Проссер заявил, что новая iOS для iPhone получит округлые иконки приложений. Кроме того, многие элементы интерфейса окажутся полупрозрачными — «стеклянный» дизайн также позаимствовали из visionOS.

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