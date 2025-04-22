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13:29, 22 апреля 2025Бывший СССР

Более десяти взрывов прогремело в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 22 апреля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 22 апреля после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Как сообщается, более десяти взрывов прогремело в городе в период с 13:22 по 13:29 по московскому времени 22 апреля. В 12:43 Воздушные силы Украины сообщили о движении беспилотных летательных аппаратов ВС России в сторону Харькова.

Мэр города Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале о массированном ударе беспилотников и призвал горожан оставаться в укрытиях. Чиновник не сообщил подробностей о местах взрывов.

Ранее ВС России использовали уникальный дрон при ударе по Одессе в ночь на 22 апреля. Как утверждается, речь идет о разведывательной модификации беспилотника «Герань».

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