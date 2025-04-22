Четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область осудили на сроки до 16 лет

Суд назначил до 16 лет четверым вторгшимся в Курскую область военным ВСУ

2-й Западный окружной военный суд приговорил четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область к срокам до 16 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Они признаны виновными по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, 11 августа 2024 года Дмитрий Огаренко и Кирилл Комаров, вооруженные автоматическим оружием, взрывными устройствами и крупнокалиберным оружием, на бронетранспортерах незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Суджанского района. Они должны были блокировать и удерживать под вооруженным контролем село Камышное. На следующий день их колонну разбили российские войска. Огаренко и Комаров стали укрываться в лесополосах, планируя вернуться на Украину, но через две недели вышли к российским позициям и были задержаны.

Сергей Сафронов и Ярослав Мазур 23 августа 2024 года также проникли на территорию России и направились в деревню Спальное. Совместно с другими бойцами они оборудовали наблюдательно-огневые позиции и принимали меры для дестабилизации органов государственной власти, также запугивали местных жителей, запрещали им передвигаться и мешали эвакуации. Их взяли в плен в одном из подвалов брошенных домов.

Суд приговорил каждого из них к срокам от 15 до 16 лет в колонии строгого режима и отбыванию первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что украинским стрелкам дали срок за запугивание мирных жителей в Курской области.